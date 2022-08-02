تخفيضات صيف 2022 لا تقل عن 20 بالمائة

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ينطلق يوم الخميس المقبل في تونس ، موسم تخفيضات صيف 2022 ليتواصل على إمتداد 6 أسابيع مانحا المستهليكن تخفيضات لا تقل عن 20 بالمائة.ودعت الغرفة الوطنية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل، التجار إلى المشاركة في هذه التخفيضات ومواجهة العروض الوهمية وتفادي بيوعات التنمية التجارية.ويتعين على المشاركين إيداع تصريح عن عملية التخفيض وجرد المنتوجات المعنية لدى الإدارة الجهوية لوزارة التجارة في الآجال القانونية والإشهار على الواجهات عبر وضع كلمة "تخفيض موسمي" وفصل المنتوجات المعنية بالتخفيضات عن المنتوجات الأخرى.وكانت وزارة التجارة قد أعلنت يوم 20 جويلية 2022 ان موسم التخفيضات الصيفي سينطلق يوم 4 اوت 2022، ليتواصل بصفة أولية على امتداد ستة أسابيع، وذلك بالتوافق مع الهياكل المهنية ومنظمات الاستهلاك.وتعرف تونس سنويا تنظيم موسمي تخفيضات يقام الأول خلال الفترة الشتوية في حين يتم تنظيم الموسم الثاني خلال الصيف ويعد فرصة لشراء المنتوجات المتصلة بالاعراس والعودة المدرسية والجامعيةوينتظم موسم تخفيضات صيف 2022 في ظل استمرار مطالب المهنيين بادخال تعديلات على قانون التخفيضات من بينها تقليص المدة من 6 إلى 4 أسابيع لاتاحة الفرصة لتنظيم تظاهرات ترويجية وتقنين عمليات البيع عبر شبكة الانترنت.