أمهر سحرة العالم على مسرح قرطاج الليلة في عرض مثير ومذهل


Publié le Mardi 02 Août 2022 - 09:08قراءة: 1 د, 11 ث
      
وعد السحرة المشاركون في عرض المهرجان العالمي للألعاب السحرية، المدرج ضمن الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي، جمهورهم الليلة بتقديم ألعاب سحرية مثيرة ومذهلة تتجاوز حدود المنطق.


هؤلاء السحرة، وعددهم تسعة، هم من أمهر السحرة في العالم وأشهرهم وينحدرون من جنسيات مختلفة. وقد استطاع المدير الفني للعرض "جوني جوال" جمعهم في عرض مدته ساعتيْن يُراوح بين الإضحاك والإثارة والذهول.

وعقد السحرة المشاركون في العرض ندوة صحفية، مساء الاثنين بأحد النزل في مدينة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة، قدّم خلالها "جوني جوال" أفراد المجموعة المكونة للعرض وهم "جيمي ديلب" (فرنسا) و"مايكل سزانيال" (أنقلترا) و"باتريس كورت" (فرنسا) و"هوانغ زهانغ" (الصين) و"آرنيستو بلاناس" (كوبا) و"فلاد كريفونوغوف" (أوكرانيا) و"فيليبيرتو سيلفي" (إيطاليا) و"جيروم مرات" (فرنسا) و"تيم سيلفر" (فرنسا).


وأضاف "جوني" أنها المرة الأولى في تونس حيث يجتمع هؤلاء السحرة على ركح المسرح الروماني بقرطاج اليوم الثلاثاء 2 أوت لتقديم عرض يجمع بين الإمتاع والتميّز والإثارة والإضحاك. وقال: "سنشارك الجمهور الفرح عن طريق الألعاب السحرية ونعد الجميع بأن العرض سيكون ممتعا".
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كما تحدّث عن تركيز أربع أجهزة كاميرا لتصوير العرض ونقله مباشرة على شاشة عملاقة لتمكين الجمهور من متابعة التفاصيل الدقيقة للعرض.

ويعتبر المهرجان العالمي للألعاب السحرية هو الأصل والمرجع في هذا المجال، وهذا بفضل برنامج محكم وعالي الجودة يتألف من فنانين سحرة يمثلون مختلف المدارس والتيارات في عالم السحر.

وكانت الهيئة المديرة للدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي قررت أن تكون كل تذكرة مقتناة تخول الدخول لشخصين من جميع الأعمار ما عدا الأطفال دون 6 سنوات، لمواكبة هذا العرض الذي يحبس الأنفاس وفق القائمين عليه.


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