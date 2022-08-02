انفجار صهريج وقود: تونس تضع المستشفيات والأطقم الطبية المُختصة على ذمة الليبيين

على إثر الانفجار الذي جد يوم أمس بالجنوب الليبي لصهريج من الوقود وأسفر عن عديد الضحايا بين قتيل وجريح، تعرب تونس عن تضامنها التام مع الشقيقة ليبيا، سائلة الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه ويرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يعجل في شفاء الجرحى.ووفق بلاغ للخارجية تتابع تونس عن كثب تداعيات هذا الحادث الأليم، وهي وفق نفس البلاغ على اتصال مع الأشقاء في ليبيا لمعاضدة جهودهم في إنقاذ المصابين ووضع المستشفيات والأطقم الطبية التونسية المختصة على ذمة الأشقاء .وكان الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي أعلن وفاة 5 أشخاص، وإصابة حوالي 35 شخصا في حصيلة ضحايا انفجار سيارة الوقود بمنطقة بنت بية جنوب غرب ليبيا فجر يوم الإثنين.