نتائج مهمة جرد القروض والهبات المسندة لتونس خلال السنوات العشرة الأخيرة محور لقاء سعيد ببودن


Publié le Lundi 01 Août 2022 - 20:30قراءة: 0 د, 47 ث
      
تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ظهر الإثنين، عددا من المحاور تتعلق بالعمل الحكومي في المدة الاخيرة


وتم التطرق، خلال اللقاء، إلى التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة.

و تم في هذا الخصوص، وفق ما نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، الوقوف على عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات.


وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا الاطار، "على أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمرّ ويجب وضع حدّا لها وتحميل كل من تسبّب في ذلك المسؤولية كاملة لأن الشعب في النهاية هو الذي يدفع الثمن دون أن يستفيد من هذه الأموال الطائلة".
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وقد كلف رئيس الجمهورية، وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، في أكتوبر 2021، بإجراء "جرد شامل" للهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس في السنوات العشرة الماضية.



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