القبض على شخص بعد تورطه في إضرام النار في أرض غابية بمنطقة الزريبة من معتمدية سليانة الجنوبية


Publié le Lundi 01 Août 2022 - 20:27قراءة: 1 د, 0 ث
      
تمكن أعوان وإطارات مركز الحرس الوطني بسليانة الجنوبية، التابع لمنطقة الحرس الوطني بسليانة، اليوم الإثنين، من القبض على شخص يبلغ من العمر حوالي 40 عاما، بعد تورطه ظهر اليوم في إضرام النار في أرض غابية بمنطقة الزريبة من معتمدية سليانة الجنوبية، وفق ما ذكره مصدر من الحرس الوطني.


وأضاف في تصريح ل"وات" أنه تم الاحتفاظ به بعد إستشارة النيابة العمومية، من أجل تعمد إضرام النار بأرض غابية، علما بأن المظنون فيه أصيل منطقة الزريبة.

وقال ذات المصدر إن حريقا اندلع في حدود منتصف النهار بأرض غابية بمنطقة الزريبة من عمادة سيدي مرشد بمعتمدية سليانة الجنوبية، وأتى على هكتارين من أشجار الصنوبر الحلبي.


وذكر أن أعوان الغابات والحماية المدنية والحرس الوطني تحولوا على عين المكان وأثناء المعاينة اشتبه أعوان الحرس الوطني التابعون لمركز الحرس الوطني بسليانة الجنوبية في شخص بدت عليه علامات الاضطراب والارتباك. وفي الوقت الذي كان فيه الأهالي منهمكون في إخماد النيران، تعمد المظنون فيه الإبتعاد عن مكان الحريق، فتم القبض عليه.
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وأشار نفس المصدر إلى أنه اتضح، حسب الأبحاث الأولية، أن المظنون فيه قام باضرام النار في مرحلة أولى وفشل، ليكرر العملية، وترتفع بذلك ألسنة النار حسب شهود عيان، لافتا إلى أنه يملك قطعة أرض ملاصقة للغابة من جهة الحريق، وكان ينوي التوسع في الملك الغابي.

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