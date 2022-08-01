افتتاح مكتب محلي جديد لصندوق الضمان الاجتماعي برواد من ولاية اريانة بداية من الثلاثاء 2 أوت


Publié le Lundi 01 Août 2022 - 19:42قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الاثنين عن افتتاح مكتبه المحلي الجديد بولاية أريانة بداية من الثلاثاء 2 أوت الجاري وذلك بنهج النخيلات برواد.


وأوضح الصندوق في بلاغ له، أن المكتب المحلّي الجديد يتولّى تأمين جميع الخدمات المسداة من قبل الصّندوق لفائدة الأجراء والمؤجّرين والعاملين لحسابهم الخاصّ المقيمين بالمناطق التاليّة:

معتمدية رواد : رواد، رياض الأندلس، الغزالة، القطب التكنولوجي.

معتمدية قلعة الأندلس : برج الطويل، قلعة الأندلس، قنطرة بنزرت.

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