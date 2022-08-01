طبرقة تحتضن الملتقى الثاني للجمعيات التّونسية بالخارج الدّاعمة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي

..





افتتحت صباح اليوم الاثنين بأحد نزل مدينة طبرقة فعاليات الملتقى الثاني للجمعيات التّونسية بالخارج الدّاعمة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، الذي ينتظم تحت شعار "أبناء تونس بالخارج درع متين وعطاء دائم" بحضور ممثلين عن عدد من الهياكل المعنية والجمعيات الاجتماعية بالخارج.ومثّل هذا اللقاء مناسبة للاستماع لمشاغل ومقترحات جمعيات التونسيين المقيمين بالخارج بخصوص تسهيل عملية التعاون حتى تتم في ظروف أفضل، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.وأبرز رئيس ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية رفيق بن إبراهيم في كلمة بالمناسبة، أهمية الدور الذي تقوم به هذه الجمعيات والهياكل في دعم مجهود الدولة في مجابهة جائحة "كورونا" منوّها بالمد التضامني الذي اضطلعت به والمتمثل خاصة في نجاحها في جلب عديد المعدات والآلات الطبية ووضعها على ذمة المؤسسات الصحية في تونس.وأكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستعمل على تذليل كافة العراقيل الإدارية وتجاوز حاجز تعقيد الإجراءات التي يمكن أن تمثّل عائقا أمام كل مبادرة خيرية وبالتالي تجاوز كل ما من شأنه تعطيل هذا العمل الخيري ووصول الهبات الى مستحقيها.ومن جهته أشار رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي محمد الخويني، إلى مساهمة أبناء تونس بالخارج في مجابهة جائحة كورونا مستعرضا قيمة الهبات وأهميتها.ومن جهته توجّه والي جندوبة سمير كوكة بالشكر لجمعيات التونسيين المقيمين بالخارج على المساعدات التي تقدّمها لتونس ومعاضدتها لمجهودات الوطن، داعيا إلى أن تشمل هذه المساعدات المدارس.