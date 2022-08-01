وحدات من الحرس الوطني بالوسط والساحل تحبط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة وتنقذ 9 أشخاص

تمكّنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 31 جويلية و1 أوت 2022، من إحباط عمليتي اجتياز الحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 9 أشخاص، بعد أن تعرّضت المراكب التي يستغلونها للغرق.
وقد أذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، باتخاذ ما يتعين في شأن هؤلاء الاشخاص، وفق المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.
وقد أذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، باتخاذ ما يتعين في شأن هؤلاء الاشخاص، وفق المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.
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