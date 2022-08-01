وحدات من الحرس الوطني بالوسط والساحل تحبط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة وتنقذ 9 أشخاص

تمكّنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 31 جويلية و1 أوت 2022، من إحباط عمليتي اجتياز الحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 9 أشخاص، بعد أن تعرّضت المراكب التي يستغلونها للغرق.وقد أذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، باتخاذ ما يتعين في شأن هؤلاء الاشخاص، وفق المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.