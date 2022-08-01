وحدات من الحرس الوطني بالوسط والساحل تحبط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة وتنقذ 9 أشخاص


Publié le Lundi 01 Août 2022 - 19:27قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكّنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 31 جويلية و1 أوت 2022، من إحباط عمليتي اجتياز الحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 9 أشخاص، بعد أن تعرّضت المراكب التي يستغلونها للغرق.


وقد أذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، باتخاذ ما يتعين في شأن هؤلاء الاشخاص، وفق المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250700



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الاثنين 01 أوت 2022 | 3 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:07 19:28 16:15 12:33 05:25 03:44
Babnet
29°
Babnet35°Babnet% 55:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
2.46 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2633°-2533°-2534°-2637°-26
  • Avoirs en devises
    23778,4

  • (1 aout)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21407 DT        1$ =3,15284 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 aout)   761,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   