زغوان: السيطرة بنسبة كبيرة على حريق جبل سيدي زيد (الحماية المدنية)

أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بالنيابة، العميد شوقي الهذيلي، اليوم الاثنين، بأنه تمت السيطرة بنسبة كبيرة على حريق جبل سيدي زيد من معتمدية زغوان الذي اندلع السبت المنقضي، حيث ترتكز عمليات التدخل حاليا على بؤرتين شاسعتين تقدّر مساحتهما بـ20 في المائة من الحريق، تسعى الفرق المتدخلة إلى تطويقهما للحد من انتشار النيران، وفق تقديره.وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أنه تم تسخير 70 عونا من الحماية المدنية، و30 عون غابات، و10 شاحنات إطفاء، إلى جانب الاستعانة بالطائرات المروحية التابعة لجيش الطيران التي قامت بـ5 طلعات من أجل إيقاف زحف النيران، إلا أن صعوبة التضاريس الصخرية وقلة الطرائد النارية حالت دون السيطرة الكاملة على الحريق.من جانبه، أكد رئيس دائرة الغابات، حسيب بن عبدالله، لـ"وات" أن النيران مازالت مشتعلة بجبل سيدي زيد رغم المجهودات التي تقوم بها وحدات الإطفاء بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان بمساعدة نظرائها بالولايات المجاورة، وأعوان الغابات، وجيش الطيران، حيث أتت على مساحات كبيرة لم يتم بعد تقديرها من طرف مصالح الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.