جامعة البناء باتحاد الشغل تدعو الحكومة الى اتخاذ إجراءات لانقاذ شركات الأشغال العمومية من الركود

دعت الجامعة العامة للبناء والأخشاب بالاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة الى اتخاذ الاجراءات العاجلة لإنقاذ مؤسسات الأشغال العمومية من الركود من أجل الحفاظ على مواطن العمل . وأوضحت الجامعة في بيان نشرته اليوم الاثنين، ان قطاع البناء والاشغال العمومية الذي يوفر اكثر من 500 الف موطن شغل يعيش حاليا أزمة حادة نتيجة تعطل الاستثمارات العمومية وجراء تداعيات أزمة كورونا ، مشيرة الى أن عديد المؤسسات اضطرت الى تسريح عديد العمال بسبب تراجع نشاطها .وبينت أن المؤسسات الناشطة في القطاع تشكو من عدم خلاص مستحقاتها من طرف الدولة بما انعكس سلبا على موازناتها المالية، منددة بما وصفته، ب"الاقصاء الذي تنتهجه بعض الوزارات من خلال تعجيز الشركات بشروط مجحفة في اطار الصفقات العمومية".ودعت الجامعة العامة للبناء والأخشاب بالاتحاد، الحكومة الى التعجيل باتخاذ قرارات لانقاذ القطاع، وإيجاد حلول تمكن من خلاص المستحقات المالية للمؤسسات الناشطة في البناء والأشغال العمومية.كما طالبت بمرافقة المؤسسات التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا وكذلك من الحرب في أوكرانيا، مؤكدة ضرورة ايلاء الأهمية لتسريع الاستثمار العمومي في القطاع .