سيدي بوزيد: عمال منجم الفسفاط بالمكناسي يغلقون الخط الحديدي عدد 13

عمد عدد من عمال منجم الفسفاط بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، إلى إغلاق الخط الحديدي عدد 13 أمام حركة قطارات الركاب ونقل الفسفاط، للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية وصرف أجورهم المتوقفة منذ ماي 2021.وأورد المحتجون، في بيان أصدروه في موفى الأسبوع المنقضي، انه إثر المماطلة والتسويف اللذين جوبهوا بهما من قبل وزيرة الطاقة والمناجم في ما يخص وضعيتهم المهنية ومعاناتهم من بطالة قسرية تجاوزت 14 شهرا، قرّروا غلق الخط الحديدي عدد 13 أمام قطار المسافرين ونقل الفسفاط في انتظار مزيد من التصعيد وغلق الطريق الوطنية عدد 14 الرابطة بين ولايتي قفصة وصفاقس.يشار إلى أن 158 عاملا بمنجم الفسفاط بالمكناسي تم قبولهم في مناظرة وطنية بالمنجم المذكور وباشروا عملهم لحوالي سنتين، قد تم إيقافهم عن العمل في شهر ماي الفارط ونفذوا جملة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية وإدماجهم صلب شركة فسفاط قفصة.وتم الإعلان خلال شهر افريل الماضي عن الاتفاق مع وزارة الطاقة على تسوية وضعية عمال منجم الفسفاط إلا انه لم يتم تفعيل هذا الاتفاق إلى الآن، مما دفع بالعمال إلى إقرار الدخول في العديد من التحركات الاحتجاجية.