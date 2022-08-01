الاتحاد الرياضي ببنقردان يتعاقد مع اللاعب الفرنسي محمد فارس بن عبو

أعلن الاتحاد الرياضي ببنقردان اليوم الاثنين التعاقد مع اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية محمد فارس بن عبو.وأورد الاتحاد الرياضي ببنقردان أنّ اللاعب محمد فارس بن عبو أمضى على عقد لمدة موسمين.ونشر الاتحاد الرياضي ببنقردان على صفحته الرسمية صورة لمحمد فارس بن عبو اثناء توقيع العقد، معربا عن شكره للاعب الدولي السابق ووكيل أعماله خوزي كلايتون.