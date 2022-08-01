منوبة: بلدية الجديْدة الأولـى جهويا في نتائج تقييم أداء البلديات بعنوان سنة 2021

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تصدّرت بلدية الجديدة قائمة بلديات ولاية منوبة، في نتائج تقييم أداء البلديات بعنوان سنة 2021، الذي أصدرته هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة، وحصلت فيه 6 بلديات بولاية منوبة على أكثر من 70 نقطة وهو معدل الحد الأدنى المشروط للموافقة على المنحة المخصّصة من قبل الدولة، أو ما يعرف بالقسط التحفيزي من المساعدة السنوية غير الموظّفة بعنوان برنامج الاستثمار لسنة 2021، حسب التقييم.وتحصلت بلدية الجديدة على 82 نقطة من 100 نقطة، و ذلك بعد تصدرها بلديات الجهة في 2019 ايضا، وحصولها على 91 نقطة من 100 نقطة في التقييم ايضا، والذي يشمل مجالات الحوكمة، ومدى تطبيق المقاربة التشاركية، واحترام مبدأ النفاذ إلى المعلومة والشفافية، والتصرف في الشكاوى، وأوجه التصرف في الموارد البشرية والمالية والصفقات العمومية والديمومة في التصرف البيئي والاجتماعي، وخلاص الديون وتحسين الموارد الذاتية وصيانة الممتلكاتوجاءت بلدية الدندان في الترتيب الثاني بحصولها على 79 نقطة من 100، ثم بلدية وادي الليل بـ76 نقطة، وبلدية دوار هيشر بـ74 نقطة، ثم بلدتا البطان والمرناقية بحصول كلتيهما على 74 نقطة، فيما تراجع تقييم بلدتي منوبة الى 61 نقطة وبرج العامري الى 46 نقطة، بعد تدني نقاطهما في مستوى تحسين الخدمات المسداة، وتحسين الموارد.هذا وتُحرم بلدية طبربة للمرة الثالثة على التوالي 2019 و2020 و2021، من الحصول على المساعدة السنوية لعدم تقديم ملفها في الآجال المخصّصة للتقييم صلب هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة، وذلك نتيجة الشلل الذي عاشته البلدية في تلك الفترة بسبب المشاكل التي عصفت بها من استقالات صلب المجلس البلدي، وتخلي رئيس البلدية، حيث لم يتم سدّ الشغور سوى في فيفري المنقضي.يشار الى ان بلدية البساتين لم تدرج في التقييم باعتبار انها محدثة سنة 2016، وتنخرط ضمن برنامج خصوصي.