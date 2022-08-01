وزيرة الأسرة تجتمع بالأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية


Publié le Lundi 01 Août 2022 - 12:19قراءة: 0 د, 54 ث
      
اجتمعت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مساء أول أمس السبت بالعاصمة الجزائريّة، ب هيفاء أبو غزالة، الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية وذلك على هامش تمثيلها لتونس في أشغال الملتقى الدولي حول نضال المرأة الجزائرية في إطار احتفال الجزائر بالذكرى الستين لعيدي الاستقلال والشباب.


وتناول اللقاء الاستراتيجية العربيّة لكبار السنّ والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر العربي حول كبار السنّ الذي تعتزم جامعة الدول العربيّة تنظيمه بتونس خلال شهر أكتوبر القادم.

كما كان اللقاء مناسبة للتنسيق والتشاور حول التمكين الاقتصادي للمرأة والاتّجاه نحو تنفيذ مشروع جديد بالتعاون مع هيئة الأمم لمتحدة للمساواة بين الجنسين حول توظيف النساء في ظلّ التغييّرات المناخيّة ومناقشة التقرير الإقليمي حول التقدم المحرز بالدول العربيّة والإعداد لإعلان القاهرة للمرأة العربية أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030.


وأبرزت الدكتورة آمال بلحاج موسى بالمناسبة الأولويّة القصوى التي تحظى بها الطفولة المبكرة في تونس مستعرضة جهود الوزارة لتنفيذ برنامج الروضة العمومية بالتعاون مع شركائها قصد الرفع من نسبة التغطية ما قبل المدرسية في المناطق النائية وذات الكثافة السكانية بهدف تجسيم تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في الانتفاع بالخدمات قبل المدرسية.
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وجرى اللقاء بحضور رمضان القابض سفير تونس بالجزائر.

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