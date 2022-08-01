متابعة للوضع الوبائي بالجهات : الاثنين 1 أوت


Publié le Lundi 01 Août 2022 - 12:03قراءة: 0 د, 51 ث
      



قابس: تسجيل 46 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 46 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد ان تلقت نتيجة 123 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بعدوى الفيروس.


وتتوزع الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" إلى 20 إصابة بقابس الجنوبية و07 إصابات بمطماطة الجديدة و09 إصابات بوذرف و06 إصابات بالمطوية وإصابتين (02) بمنزل الحبيب وإصابة واحدة (01) بكل من غنوش وقابس المدينة.
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وبلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية إلى تاريخ اليوم الاثنين، 31296 شخصا من بين 31850 شخصا ثبتت إصابتهم.

ويبلغ عدد الحالات النشطة والناقلة للعدوى بالجهة 554 حالة تتوزع إلى 247 حالة بقابس الجنوبية و120 حالة بمارث و77 حالة بوذرف و50 حالة بمطماطة الجديدة و27 حالة بالمطوية و19 حالة بقابس المدينة و05 حالات بمنزل الحبيب و03 حالات بكل من غنوش وقابس الغربية وحالتين (02) بمطماطة وحالة واحدة (01) بالحامة.

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 138 إصابة لكل 100 ألف ساكن فيما يوجد 13 مريضا ومريضة يقيمون بأقسام كوفيد 19.

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