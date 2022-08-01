محمد علي معالج مدربا جديدا لاتحاد تطاوين

أعلن الاتحاد الرياضي بتطاوين عن تعيين محمد علي معالج مدربا جديدا لفريق أكابر كرة القدم.وأورد الاتحاد الرياضي بتطاوين على صفحته الرسمية أنّ المدرب الجديد للفريق سيساعده في مهامه على رأس الاطار الفني كلّ من نعيم بالربط وشهاب التيح.يذكر أنّ محمد علي معالج سبق له أن أشرف في موسم 2020 - 2021 على تدريب اتحاد تطاوين.