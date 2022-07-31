رئاسة الجمهورية: عدم إخضاع الجزائريين المغادرين لتونس لأي إجراء يتعلق باختبار تقصي كورونا

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيد، عدم إخضاع الجزائريين المغادرين لتونس لأي إجراء يتعلق باختبار تقصي جائحة كوفيد RT –PCR في كل المعابر الحدودية بداية من اليوم الأحد 31 جويلية 2022.ويأتي هذا الاجراء، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن رئاسة الجمهورية، تجسيدا للعلاقات المتميزة بين تونس والجزائر، وبعد التنسيق بين وزيري الداخلية التونسي والجزائري.