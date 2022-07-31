كاس العرب للاواسط - منتخب الجزائر الى نصف النهائي على حساب نظيره التونسي

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تاهل المنتخب الجزائري لكرة القدم ( اواسط) الى نصف نهائي كاس العرب ' اقل من 20 سنة) بعد فوزه اليوم بابها ( السعودية) على نظيره التونسي بنتيجة 1-صفر في اطار الدور ربع النهائي للبطولة.وسجل حاجي عفاري الهدف الوحيد لمنتخب الجزائر في الشوط الاولوسيلاقي المنتخب الجزائري للاواسط في نصف النهائي منتخب مصر.برنامج نصف النهائي- فلسطين - السعودية- الجزائر - مصر