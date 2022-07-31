كاس العرب للاواسط - منتخب الجزائر الى نصف النهائي على حساب نظيره التونسي

تاهل المنتخب الجزائري لكرة القدم ( اواسط) الى نصف نهائي كاس العرب ' اقل من 20 سنة) بعد فوزه اليوم بابها ( السعودية) على نظيره التونسي بنتيجة 1-صفر في اطار الدور ربع النهائي للبطولة.
وسجل حاجي عفاري الهدف الوحيد لمنتخب الجزائر في الشوط الاول
وسيلاقي المنتخب الجزائري للاواسط في نصف النهائي منتخب مصر.
برنامج نصف النهائي
- فلسطين - السعودية
- الجزائر - مصر
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وسجل حاجي عفاري الهدف الوحيد لمنتخب الجزائر في الشوط الاول
وسيلاقي المنتخب الجزائري للاواسط في نصف النهائي منتخب مصر.
برنامج نصف النهائي
- فلسطين - السعودية
- الجزائر - مصر
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