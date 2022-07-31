كاس العرب للاواسط - منتخب الجزائر الى نصف النهائي على حساب نظيره التونسي


Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 - 22:12قراءة: 0 د, 19 ث
      
تاهل المنتخب الجزائري لكرة القدم ( اواسط) الى نصف نهائي كاس العرب ' اقل من 20 سنة) بعد فوزه اليوم بابها ( السعودية) على نظيره التونسي بنتيجة 1-صفر في اطار الدور ربع النهائي للبطولة.
وسجل حاجي عفاري الهدف الوحيد لمنتخب الجزائر في الشوط الاول

وسيلاقي المنتخب الجزائري للاواسط في نصف النهائي منتخب مصر.

برنامج نصف النهائي

- فلسطين - السعودية
- الجزائر - مصر
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