كاس العرب للاواسط - منتخب مصر الى نصف النهائي

تأهل المنتخب المصري لكرة القدم (أقل من 20 سنة) إلى الدور نصف النهائي للكأس العربية بعد فوزه على نظيره المغربي بنتيجة 2-1 (الشوط الأول: 1-1), اليوم الأحد بملعب نادي ضمك بأبها ( السعودية)- ا .وسجل للمنتخب المصري كل من أحمد حواش وصلاح مصطفى, بينما جاء الهدف الوحيد لمنتخب اواسط المغرب عن طريق أسامة اليعقوبي.وسيلاقي المنتخب المصري,لحساب الدور نصف النهائي المقرر ليوم الأربعاء, الفائز من اللقاء الذي يجمع الان بين منتخبي تونس والجزائر .وكان المنتخب السعودي لكرة القدم (أقل من 20 سنة) قد قطع في وقت سابق من نهار اليوم, تذكرة نصف النهائي بعد تغلبه على نظيره اليمني بضربات الترجيح (3-1), بعد انتهاء المباراة بالتعادل (0-0). وسيواجه المنتخب السعودي يوم الاربعاء لحساب نصف النهائي نظيره الفلسطيني الذي تاهل على حساب منتخب الأردن بضربات الترجيح (5-4) بعد تعادل الفريقين بنتيجة (1-1).