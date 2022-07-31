نادي "رواد ميني فوت" يفوز ببطولة ة تونس في كرة القدم المصغرة


Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 - 20:26قراءة: 0 د, 22 ث
      
نزل الستار اليوم على بطولة تونس لكرة القدم المصغرة ( ميني فوت ) بتتويج نادي رواد "ميني فوت " بلقب البطولة بعد فوزه في الدور النهائي اليوم باحد ملاعب كرة القدم المصغرة بمنطقة بومهل ( جنوب تونس العاصمة) على نادي كرة القدم بالمسعدين بنتيجة 3-1
وسجل لفريق رواد كل من معتز الجماعي (2) و زياد عمري (1) فيما سجل لفريق المسعدين هدفه الوحيد اللاعب مروان القضامي







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