نادي "رواد ميني فوت" يفوز ببطولة ة تونس في كرة القدم المصغرة

نزل الستار اليوم على بطولة تونس لكرة القدم المصغرة ( ميني فوت ) بتتويج نادي رواد "ميني فوت " بلقب البطولة بعد فوزه في الدور النهائي اليوم باحد ملاعب كرة القدم المصغرة بمنطقة بومهل ( جنوب تونس العاصمة) على نادي كرة القدم بالمسعدين بنتيجة 3-1وسجل لفريق رواد كل من معتز الجماعي (2) و زياد عمري (1) فيما سجل لفريق المسعدين هدفه الوحيد اللاعب مروان القضامي