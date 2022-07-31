وزير الشؤون الدينية يعلن عن الدورة الأولى للندوة الوطنية السنوية للهجرة النبوية بنابل

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أشرف إبراهيم الشائبي وزير الشؤون الدينية مساء أمس السبت، بجامع السّلام بنابل على إحياء ذكرى الهجرة النبوية.وأعلن ،وفق ما جاء في بلاغ للوزارة اليوم الأحد ، عن انطلاق الدورة الأولى للندوة الوطنية السنوية للهجرة النبوية، التي سيقع مزيد إثرائها وإحكام الإعداد لها.وستكون مدينة نابل الحاضنة القارّة لهذه الندوة التي ستُمسي تقليدا سنويا يعزّز إشعاع ولاية نابل في احتفائها المميّز والمتنوّع برأس العام الهجري، حسب نص البلاغ.كما اعتبر الوزير أنّ الاحتفاء بذكرى حدث بحجم الهجرة المحمّديّة ينبغي أن يتجاوز عقم السردية وضيق الوصفية إلى خصوبة الاستقراء وسعة الوصف، وذلك لا يتحقّق إلّا بالاستلهام من الهجرة كحدث طافح بالدروس غني بالعبر حافل بالمعاني جامع للعظات.وحضر التظاهرة ثلّة من الاطارات الجهوية وجمعٌ من عُمّار بيت الله الذين استمعوا لكلمة برهان السويسي المدير الجهوي للشؤون الدينية ثم محاضرة للشيخ عمر بن عربية ثم وصلات للإنشاد الديني وأدعية وتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم.