تونس تستضيف من 3 الى 7 اوت 2022 تظاهرة دولية لمهندسي الكهرباء والالكترونيات

أعلن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ان 250 طالبا ومهنيا شابا يمثلون 40 دولة سيشاركون في التظاهرة الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات الذي ستقام من 3 الى 7 أوت 2022 بمدينة الثقافة بتونس.وأضاف المعهد في بلاغ أصدره، الأحد، ان هذه التظاهرة الدولية ستجمع في دورتها 13 طلبة ومتخصصين من المنطقة الثامنة وهي أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا الى ان هذه التظاهرة تنتظم كل عامين وتعد دورة تونس الأولى على المستوى الإفريقي.وتشكل التظاهرة الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرصة لأعضاء تجمع مهندسي الكهرباء والالكترونيات من المنطقة الثامنة لتبادل الخبرات بشان التطورات والاختراعات في مجال التكنولوجيا، علما وان الدورة الأخيرة انعقدت بالبرتغال سنة 2018 في حين تم تاجيل دورة 2020 بسبب جائحة كوفيد 19.ويتضمن برنامج التظاهرة حفل الافتتاح، يوم 3 اوت 2022، على الساعة الرابعة عصرا بفضاء مدينة الثقافة، بحضور عدد من الشخصيات الدولية، في حين ستنتظم خلال الايام الموالية ورشات عمل حول مواضيع تتصل بالتكنولوجيات الحديثة.