تونس تستضيف من 3 الى 7 اوت 2022 تظاهرة دولية لمهندسي الكهرباء والالكترونيات


Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 - 20:16قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ان 250 طالبا ومهنيا شابا يمثلون 40 دولة سيشاركون في التظاهرة الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات الذي ستقام من 3 الى 7 أوت 2022 بمدينة الثقافة بتونس.


وأضاف المعهد في بلاغ أصدره، الأحد، ان هذه التظاهرة الدولية ستجمع في دورتها 13 طلبة ومتخصصين من المنطقة الثامنة وهي أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا الى ان هذه التظاهرة تنتظم كل عامين وتعد دورة تونس الأولى على المستوى الإفريقي.

وتشكل التظاهرة الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرصة لأعضاء تجمع مهندسي الكهرباء والالكترونيات من المنطقة الثامنة لتبادل الخبرات بشان التطورات والاختراعات في مجال التكنولوجيا، علما وان الدورة الأخيرة انعقدت بالبرتغال سنة 2018 في حين تم تاجيل دورة 2020 بسبب جائحة كوفيد 19.


ويتضمن برنامج التظاهرة حفل الافتتاح، يوم 3 اوت 2022، على الساعة الرابعة عصرا بفضاء مدينة الثقافة، بحضور عدد من الشخصيات الدولية، في حين ستنتظم خلال الايام الموالية ورشات عمل حول مواضيع تتصل بالتكنولوجيات الحديثة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250653



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأحد 31 جويلية 2022 | 2 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:29 16:15 12:33 05:24 03:42
Babnet
28°
Babnet35°Babnet% 61:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2635°-2633°-2533°-2634°-26
  • Avoirs en devises
    23778,4

  • (29 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21407 DT        1$ =3,15284 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 juil)   610,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   