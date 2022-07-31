كاس العرب للاصاغر 2022- القرعة - تونس مع ليبيا وعمان واليمن

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وضعت عملية القرعة الخاصة بكأس العرب للناشئين ( الاصاغر) 2022 المنتخب التونسي للاصاغر في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات ليبيا وعمان واليمن في الدور الاول للبطولة.التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم .المجموعة الأولى: الجزائر - فلسطين - الإمارات - السودانالمجموعة الثانية: تونس - ليبيا - عمان - اليمنالمجموعة الثالثة: المغرب - العراق - جزر القمر - موريتانياالمجموعة الرابعة: مصر - السعودية - سوريا - لبنان