كاس العرب للاصاغر 2022- القرعة - تونس مع ليبيا وعمان واليمن

وضعت عملية القرعة الخاصة بكأس العرب للناشئين ( الاصاغر) 2022 المنتخب التونسي للاصاغر في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات ليبيا وعمان واليمن في الدور الاول للبطولة.
التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم .
واسفرت عملية القرعة الخاصة ببطولة كأس العرب للناشئين ( الاصاغر) 2022، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 22 أوت وحتى 8 سبتمبر المقبلين عن توزيع المنتخبات ال16 المشاركة على 4 مجموعات ،على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الجزائر - فلسطين - الإمارات - السودان
المجموعة الثانية: تونس - ليبيا - عمان - اليمن
المجموعة الثالثة: المغرب - العراق - جزر القمر - موريتانيا
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المجموعة الرابعة: مصر - السعودية - سوريا - لبنان
التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم .
واسفرت عملية القرعة الخاصة ببطولة كأس العرب للناشئين ( الاصاغر) 2022، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 22 أوت وحتى 8 سبتمبر المقبلين عن توزيع المنتخبات ال16 المشاركة على 4 مجموعات ،على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الجزائر - فلسطين - الإمارات - السودان
المجموعة الثانية: تونس - ليبيا - عمان - اليمن
المجموعة الثالثة: المغرب - العراق - جزر القمر - موريتانيا
المجموعة الرابعة: مصر - السعودية - سوريا - لبنان
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