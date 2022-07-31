كاس العرب للاصاغر 2022- القرعة - تونس مع ليبيا وعمان واليمن


Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 - 18:43قراءة: 0 د, 32 ث
      
وضعت عملية القرعة الخاصة بكأس العرب للناشئين ( الاصاغر) 2022 المنتخب التونسي للاصاغر في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات ليبيا وعمان واليمن في الدور الاول للبطولة.
التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم .


واسفرت عملية القرعة الخاصة ببطولة كأس العرب للناشئين ( الاصاغر) 2022، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 22 أوت وحتى 8 سبتمبر المقبلين عن توزيع المنتخبات ال16 المشاركة على 4 مجموعات ،على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الجزائر - فلسطين - الإمارات - السودان

المجموعة الثانية: تونس - ليبيا - عمان - اليمن
المجموعة الثالثة: المغرب - العراق - جزر القمر - موريتانيا
..


المجموعة الرابعة: مصر - السعودية - سوريا - لبنان

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