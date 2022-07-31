امل حمام سوسة يعلن تركيبة الاطار الفني بقيادة نوفل شبيل

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قررت الهيئة المديرة لامل حمام سوسة عودة تمارين فريق الأكابر يوم الإربعاء 3 أوت المقبل بالملعب البلدي بوعلي الحوار بحمام سوسة وذلك تحت اشراف المدرب العائد نوفل شبيل الذي خاض تجربة قصيرة جدا مع الترجي الجرجيسي في نهاية الموسم المنقضي . وقد جمعت المباراة الاخيرة في سجله بين فريقه السابق ترجي جرجيس وفريقه القديم الجديد امل حمام سوسة وانتهت بالتعادل 1-1 في اطار رهان تفادي النزول .واثارت نيجتها النهائية جدلا واسعا مازال لم يحسم الى حد الان.-مدرب أول: نوفل شبيل-مدرب مساعد : بلال باشوش-معد بدني أول : أنس العزعوزي-معد بدني ثان : وجيه بلعيد-مدرب حراس المرمى : فاتح اللطيف-مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم : محمد علي البكوشويذكر ان امل حمام سوسة مازال ينتظر مالات النزاع الرياضي القائم في ما يتعلق بتحديد الفريقين اللذين سيرافقان نادي حمام الانف وهلال الشابة الى الرابطة المحترفة الثانية بعد نهاية مقابلات تفادي النزول الى الرابطة المحترفة الثانية دون حسم الموقف نهائيا. وكانت لجنة التاديب بجامعة كرة القدم قررت اجراء مباراة فاصلة بين امل حمام سوسة ونجم المتلوي لتفادي النزول لكن نجم المتلوي رفض اجراء المباراة قبل ان يقرر المكتب الجامعى لاحقا تعليق اجراء المباراة الفاصلة حتى النظر في مطالب استئئناف تقدمت بها فرق امل حمام سوسة ونجم المتلوي وترجي درجيس.