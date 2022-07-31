امل حمام سوسة يعلن تركيبة الاطار الفني بقيادة نوفل شبيل


Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 - 16:20قراءة: 1 د, 5 ث
      
قررت الهيئة المديرة لامل حمام سوسة عودة تمارين فريق الأكابر يوم الإربعاء 3 أوت المقبل بالملعب البلدي بوعلي الحوار بحمام سوسة وذلك تحت اشراف المدرب العائد نوفل شبيل الذي خاض تجربة قصيرة جدا مع الترجي الجرجيسي في نهاية الموسم المنقضي . وقد جمعت المباراة الاخيرة في سجله بين فريقه السابق ترجي جرجيس وفريقه القديم الجديد امل حمام سوسة وانتهت بالتعادل 1-1 في اطار رهان تفادي النزول .واثارت نيجتها النهائية جدلا واسعا مازال لم يحسم الى حد الان.


كما قررت هيئة النادي ان تكون تركيبة الاطار الفني لفريق امل حمام سوسة كالاتي .
-مدرب أول: نوفل شبيل
-مدرب مساعد : بلال باشوش

-معد بدني أول : أنس العزعوزي
-معد بدني ثان : وجيه بلعيد
..


-مدرب حراس المرمى : فاتح اللطيف
-مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم : محمد علي البكوش
ويذكر ان امل حمام سوسة مازال ينتظر مالات النزاع الرياضي القائم في ما يتعلق بتحديد الفريقين اللذين سيرافقان نادي حمام الانف وهلال الشابة الى الرابطة المحترفة الثانية بعد نهاية مقابلات تفادي النزول الى الرابطة المحترفة الثانية دون حسم الموقف نهائيا. وكانت لجنة التاديب بجامعة كرة القدم قررت اجراء مباراة فاصلة بين امل حمام سوسة ونجم المتلوي لتفادي النزول لكن نجم المتلوي رفض اجراء المباراة قبل ان يقرر المكتب الجامعى لاحقا تعليق اجراء المباراة الفاصلة حتى النظر في مطالب استئئناف تقدمت بها فرق امل حمام سوسة ونجم المتلوي وترجي درجيس.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250648



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأحد 31 جويلية 2022 | 2 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:29 16:15 12:33 05:24 03:42
Babnet
31°
Babnet35°Babnet% 51:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
6.69 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2635°-2633°-2533°-2635°-26
  • Avoirs en devises
    23778,4

  • (29 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21407 DT        1$ =3,15284 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 juil)   610,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   