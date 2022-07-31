بطولة مصر - علي معلول يهدر ركلة جزاء والاهلي يسقط في فخ التعادل امام المقاولون العرب


Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 - 12:24قراءة: 0 د, 27 ث
      
اهدر المدافع الدولي التونسي علي معلول ركلة جزاء ليتعادل فريقه الاهلي مع مضيفه المقاولون العرب بلا اهداف مساء السبت على ملعب عثمان احمد عثمان بالقاهرة لحساب الجولة الحادية والعشرين لبطولة مصر لكرة القدم.


واضاع علي معلول ركلة الجزاء في الدقيقة 39 ليكتفي الاهلي بنقطة واحدة رفعت رصيده الى 55 نقطة في المركز الثالث مع مباراة مؤجلة ضد الاسماعيلي بعيدا بفارق 8 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب و4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وفي المقابل، ارتفع رصيد المقاولون العرب الى 25 نقطة في المركز السادس عشر.




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