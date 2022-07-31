تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2024 : الجولتان الثالثة والرابعة يومي 20 و28 مارس 2023


Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 - 13:21قراءة: 0 د, 30 ث
      
ستقام الجولتان الثالثة والرابعة لتصفيات كأس إفريقيا للأمم 2024، بتاريخ 20 و28 مارس 2023، حسب ما أعلنت عنه الكونفدرالية
الافريقية لكرة القدم (كاف) في برقية تم إرسالها إلى كل الاتحادات الوطنية الإفريقية.


و في ذات البرقية، أعربت الهيئة الإفريقية عن رغبتها في تخصيص شهر سبتمبر 2022 لإجراء المباريات الدولية الودية تحضيرا لكأس العالم 2022 بقطر علما أن الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2024، كانتا مقررتين يومي 19 و27 سبتمبر 2022.
بالمقابل، برمجت الكاف الجولة الخامسة من ذات التصفيات ليومي 12 و20 جوان، على أن تقام الجولة السادسة والأخيرة يومي 4 و12 سبتمبر 2023 حسب التواريخ الجديدة للكونفدرالية الإفريقية.

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