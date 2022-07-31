جندوبة: فلاحو وعملة واطارات مجمع التنمية الفلاحية للمياه "بوزديرة" ببوسالم يطالبون بصرف مستحقاتهم وفتح تحقيق في شبهات فساد وسوء تصرّف

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أعرب عمال واطارات مجمع التنمية في قطاع الفلاحة "بوزديرة" وعدد من المنتفعين بخدمات المجمع من الفلاحين البالغ عددهم نحو 100 فلاح، عن استيائهم مما الت اليه أوضاعهم داخل المجمع خاصة في ظل توقف صرف المستحقات المالية للعملة والاطارات لمدة تناهز اربعة أشهر وتجاهل السلط المحلية والجهوية لمطالبتهم، ومعالجة أوضاع المجمع رغم تجديد أعضاء الهيئة وتوفر سيولة معتبرة في ميزانية المجمع، وفق تعبير عدد منهم ل"وات".وكان والي جندوبة محمد صدقي بوعون قد اصدر في 15 مارس 2018 قرارا (مضمنا بدفاتر الولاية تحت عدد 4479)، يقضي بحل مجلس إدارة مجمع التنمية في القطاع الفلاحي الناشط في قطاع مياه الري "بوزديرة" من معتمدية بوسالم استنادا لما الت اليه أوضاع المجمع من اضطرابات اضرت بالسير العادي للمجمع وعدم القدرة على مجابهة التدخلات العشوائية على الشبكة ومكوناتها وعدم قدرة الهيئة على استخلاص معاليم استهلاك مياه الريكما تم وفق ذات القرار الاذن بتعيين لجنة إدارية وقتية لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة مهمتها ضمان سير نشاط المجمع الى حين عقد جلسة عامة عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد ودعوة امين المال الجهوي بالمراقبة المالية والتدقيق استنادا الى مذكرة وزيري الفلاحة والمالية المتعلقة بإجراء الرقابة على حسابات مجامع التنمية في القطاع الفلاحي، في محاولة لمقاومة الفساد واثقال ميزانية المجمع بمصاريف بعض المجامع بمصاريف صيانة باهضة واستئثار أصحاب صفقات دون غيرهم بذلك.وخلافا لقرار الوالي وللقانون المنظم للمجامع، لم تنجز الجلسة الانتخابية الا في 22 ديسمبر 2020 أي بعد اكثر من 30 شهرا وبعد تخوف وعزوف المنخرطين على الترشح لإدارة هيئة المجمع الى ان انتخبت في مرحلة أولى هيئة تولى فيها الرئيس (المنتخب في 22 جويلية 2013 والذي شمله قرار الحل) وفي مرحلة ثانية إعادة توزيع المسؤوليات وإعادة ترؤسه للهيئة، وفق ما تضمنته الوثائق الإدارية التي تحصل عليها صحفي "وات".وتعهد والي الجهة الحالي سمير كوكة في تصريح ل"وات" بعقد جلسة في الغرض ومعالجة الاخلالات وتحميل المسؤولية لكل من ثبت تلاعبه بالقانون والحق اضرارا بمصالح الفلاحين.واعتبر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية عبد الجليل العفلي في تصريح ل"وات" ان دور السلط المحلية والجهوية "لا يتجاوز الاشراف" وفق تعبيره، متعهدا بالنظر في أوضاع المجمع الذي يقدم في القطاع الفلاحي خدمات لنحو 100 فلاح يمتلكون نحو 900 هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة بهنشير "بوزديرة".كما اعتبر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري عماد الجمّازي في تصريح ل"وات" ان المسؤولية في عدم استقرار سير المجمع "ترجع الى معتمد الجهة، وعدم ارتقاء أدائه الى ما تعهد به وما اوكلته له المسؤولية"، وفق تعبيرهن لافتا الى ان تنصيب رئيس شمله قرار الحل الصادر عن والي جندوبة وعدم صرف مستحقات العملة والاطارات رغم توفر السيولة المالية "يعد تجاوزا خطيرا وغير مسؤول"، وطلب بفتح تحقيق اداري ينهي التلاعب بمصالح الفلاحين والعملة والاطارات.وتواجه السلط المحلية والجهوية وضعية متداخلة تتعلق بمجامع المياه سواء تعلق الامر بمياه الشرب او بمياه الفلاحة، الى جانب عدم قدرة اغلب المجامع التي يفوق عددها 600 مجمع وعزوف اغلبها عن التسيير وعجزها عن خلاص مديونتها تجاه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز وعدم قيام عدد كبير من المجامع بعملية المحاسبة المالية.