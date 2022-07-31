الاتحاد يحرز لقب البطولة الليبية بفوزه على أهلي طرابلس 2-1


Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 - 09:15قراءة: 0 د, 30 ث
      
توج فريق الاتحاد بلقب النسخة السابعة والأربعين من بطولة ليبيا لكرة القدم بعد فوزه على أهلي طرابلس (2-1) في المباراة الفاصلة التي جرت بينهما مساء السبت على الملعب الاولمبي حمادي العقربي برادس.
وسجل معاذ عيسى وربيع شادي في الدقيقتين (9 و28) هدفي الاتحاد ومحمد بوزريق شرارة في الدقيقة (68) هدف أهلي طرابلس.

واللقب هو الثاني على التوالي لفريق الاتحاد والثامن عشر في تاريخه ليعزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب وبفارق ست تتويجات عن أقرب منافسيه أهلي طرابلس.
في المقابل، أخفق أهلي طرابلس في فرصة حصد لقب المسابقة للمرة الأولى منذ 2016، ليتجمد رصيده في المسابقة عند 12 لقبا.




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