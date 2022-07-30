خبراء واساتذة جامعيين من كندا وتونس يشاركون في مائدة مستديرة حول "الطاقة الخضراء والاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة"

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اعتبر الباحث المتميز لدى هيئة الخبراء المحاسبين بانطاريو بكندا، سامي الطرابلسي، في تصريح ل(وات)، أن ملتقى "الطاقة الخضراء والاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة"، المنتظم، السبت، بالحمامات يعد فرصة لإطلاق الحوار والنقاش حول التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وأهميته بالنسبة لتونس، التي ما "تزال بعيدة عن هذا النقاش العالمي ولم تطرحه بعد كأوليّة اقتصادية وتنموية رغم أهميته بالنسبة لأجيال الحاضر والمستقبل ورغم ما يطرحه من فرص لدفع النمو والتشغيل".وأبرز الطرابلسي، منظم الملتقى، الذي يأتي في إطار المبادرة العالمية للحوكمة والاستدامة ويحضره خبراء من تونس وكندا،، أنّ العالم اليوم يتحرك في اطار اجندا عالمية للاقتصاد الاخضر ويجب على تونس ان لا تكون غائبة عن الاستثمار الاخضر، الذي يوفر لها حلولا كبيرة لاشكالياتها الاقتصادية والاجتماعية مبينا ان طرح هذا الموضوع على المستوى الاكاديمي وعلى مستوى هيئات الخبراء المحاسبين فرصة هامة للتاكيد على ضرورة اقناع اصحاب القرار باهمية اختيار منعطف التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر والاقتصاد الازرق والطاقات الخضراء لبناء منوال تنموي يضمن حقوق الاجيال الحاضرة واجيال المستقبل.واكد ان على تونس ان تكون في "قلب الاجندا العالمية للاقتصاد الاخضر خاصة في ظل ما يتوفر، في هذا المجال، من فرص تمويلية ضخمة والتي يمكن ان تستفيد منها تونس لكسب رهان الاقتصاد الاخضر".واشار الى ان النقاش بين ان الدولة غير قادرة لوحدها على ان تسير في هذا النهج والنجاح فيه، خاصّة، وان نحو 320 مليون شخص سيفدون على سوق الشغل خلال بضع سنوات بمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط وهو ما يؤكد الحاجة الى ايجاد اليات جديدة لحفز التوجه نحو الاقتصاد الاخضر ومراجعة العقد الاجتماعي حتى تتمكن الدولة من الاضطلاع بدورها في سن التشاريع وتطوير القوانين وتخفيف الاجراءات، التي تطلق يد المبادرة الخاصة وتشجع على الاستثمار في هذا المجال من اجل تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وشدد على ان نجاح الاصلاحات الاقتصادية في تونس مرتبط بالحوكمة التشاركية، يكون فيها دور الأكاديميين والخبراء بارزا اعتبارا لقدرتهم على استنباط الحلول التونسية، التّي تتلاءم مع الواقع التونسي والتي تمكن البلاد من تسجيل حضورها الفعلي في اجندا التنمية المستدامة العالمية.ولاحظ من جهة اخرى " اننا ما نزال في تونس في مستوى الاعلان عن النوايا، التي هي أقرب للتبييض الاخضر خاصة وان ما يتم الإعلان عنع لا يقابله انجازات فعلية حقيقية بما جعل تونس غائبة عن الاجندا العالمية للاقتصاد الاخضر".وشدد على ان تونس قادرة على ان تطور استراتجية وطنية للاقتصاد الاخضر وعلى ان تستفيد من فرص استثمار هامّة حتى تصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الاخضر شريطة ان يغير اصحاب القرار تعاطيهم مع هذه المزايا لا بمنطق بيروقراطية المستعمر الفرنسي ولكن بواقعية المدرسة الانغلوساكسونية".واشار الرئيس المدير العام للشركة التونسية لتوزيع البترول، خالد بتين، إلى أن مشاركته في هذه المائدة المستديرة يهدف بالخصوص إلى عرض مشروع شركة عجيل وهي مؤسسة عمومية في الانتقال الطاقي مبرزا ان الشركة ستغير قريبا اسمها الى " عجيل اينرجي" (عجيل للطاقة) بما سيعطي الدليل على تطورها الى شركة قادرة على الاستثمار في الطاقات المتجددة.وكشف ان الشركة تحصلت مؤخرا على ترخيص على موقع بجهة الشمال الغربي لتركيز مشروعها النموذجي للطاقات الفولطوضوئية لانتاج الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية لتزويد اكثر من 21 موقع تابع للشركة (محطات بنزين) وفق الاطار التشريعي المعتمد في تونس.وابرز ان الشركة ستنطلق ما ان تتحصل على التراخيص اللازمة قبل موفى هذه السنة في تركيز اللوحات الشمسية وانتاج الطاقة الكهربائية لتزويد محطاتها ومقرها الاجتماعي بالكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة على ان توجه الكميّات الاضافية الى شبكة توزيع الكهرباء للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز أو ان تستغل لتركيز محطات التزويد بالكهرباء للسيّارات الكهربائية.وأشار إلى أن المؤسّسة ستنطلق في إطار برنامجها للتحول الطاقي في تكوين مواردها البشرية في مجالات انتاج الهيدروجين الاخضر والتصرف فيه وذلك بهدف تطوير شراكات مربحة تعود اساسا بالفائدة على البلاد. وبيّن أنّ المؤسسة تعمل على تعزيز قدراتها حتى تكون مؤهلة للاستثمار في الطاقات المتجددة وجلب الاستثمارات المربحة لتونس.وبين ان الشركة، التّي تعد أكثر من 225 محطة لتوزيع الوقود في تونس وأكثر من 50 محطّة لتوزيع الوقود بالموانئ البحرية قادرة على المساهمة الجادة في الانتقال الطاقي في تونس بتوفير الوقود والغاز والكهرباء لكل وسائل النقل مهما كانت الطاقة، التّي تستعملها قائلا "نحرص على أن نوفر قبل موفى سنة 2022 نقاطا لتزويد السيّارات الكهربائية بالكهرباء بمختلف محطّاتنا".