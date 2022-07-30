اتحاد تطاوين يعقد جلسته العامة الانتخابية الجمعة القادم

اعلن اتحاد تطاوين، اليوم السبت، عن تاجيل جلسته العامة الانتخابية الى يوم الجمعة المقبل 5 اوت بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء.

وياتي هذا القرار نزولا عند رغبة منخرطي الفريق في تأجيل فعاليات الجلسة العامة الإنتخايبة التي كانت مقررة اليوم السبت نظرا لتزامنها مع رأس السنة الهجرية ولضمان حضور أكثر عدد ممكن من المنخرطين.



