الكأس العربية لأقل من 20 سنة: (الدور ربع النهائي) - تونس - الجزائر غدا على الساعة السابعة مساء


Publié le Samedi 30 Juillet 2022 - 17:56قراءة: 0 د, 44 ث
      
سيتبارى المنتخب التونسي للاواسط غدا مع نظيره الجزائري في ربع نهائي كاس العرب ( اقل من 20 سنة) بملعب الامير سلطان بن عبد العزيز بمدينة ابها على السابعة مساء بتوقيت تونس( س 19) .
وفي ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي للكأس العربية للاواسط لكرة القدم (أقل من 20 سنة) المقررة يوم الأحد .


- ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها - س 14 و30: السعودية - اليمن
.- ملعب نادي ضمك - س 30ر14 - الأردن - فلسطين

.- ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها - س 19 - تونس - الجزائر
.- ملعب نادي ضمك - س 19 - مصر - المغرب
..



الدور نصف النهائي (يوم الاربعاء 3 جويلية:
ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها: الفائز باللقاء رقم 1 - الفائز باللقاء رقم 2
ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها: الفائز باللقاء رقم3 - الفائز باللقاء رقم 4 .




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250612



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
السبت 30 جويلية 2022 | 2 1 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:10 19:30 16:15 12:33 05:23 03:41
Babnet
34°
Babnet36°Babnet% 36:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2834°-2635°-2633°-2634°-26
  • Avoirs en devises
    23778,4

  • (29 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21407 DT        1$ =3,15284 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 juil)   610,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   