الكأس العربية لأقل من 20 سنة: (الدور ربع النهائي) - تونس - الجزائر غدا على الساعة السابعة مساء

سيتبارى المنتخب التونسي للاواسط غدا مع نظيره الجزائري في ربع نهائي كاس العرب ( اقل من 20 سنة) بملعب الامير سلطان بن عبد العزيز بمدينة ابها على السابعة مساء بتوقيت تونس( س 19) .
وفي ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي للكأس العربية للاواسط لكرة القدم (أقل من 20 سنة) المقررة يوم الأحد .
- ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها - س 14 و30: السعودية - اليمن
.- ملعب نادي ضمك - س 30ر14 - الأردن - فلسطين
.- ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها - س 19 - تونس - الجزائر
.- ملعب نادي ضمك - س 19 - مصر - المغرب
..
الدور نصف النهائي (يوم الاربعاء 3 جويلية:
ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها: الفائز باللقاء رقم 1 - الفائز باللقاء رقم 2
ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها: الفائز باللقاء رقم3 - الفائز باللقاء رقم 4 .
وفي ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي للكأس العربية للاواسط لكرة القدم (أقل من 20 سنة) المقررة يوم الأحد .
- ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها - س 14 و30: السعودية - اليمن
.- ملعب نادي ضمك - س 30ر14 - الأردن - فلسطين
.- ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها - س 19 - تونس - الجزائر
.- ملعب نادي ضمك - س 19 - مصر - المغرب
الدور نصف النهائي (يوم الاربعاء 3 جويلية:
ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها: الفائز باللقاء رقم 1 - الفائز باللقاء رقم 2
ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها: الفائز باللقاء رقم3 - الفائز باللقاء رقم 4 .
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 250612