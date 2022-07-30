الكأس العربية لأقل من 20 سنة: (الدور ربع النهائي) - تونس - الجزائر غدا على الساعة السابعة مساء

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سيتبارى المنتخب التونسي للاواسط غدا مع نظيره الجزائري في ربع نهائي كاس العرب ( اقل من 20 سنة) بملعب الامير سلطان بن عبد العزيز بمدينة ابها على السابعة مساء بتوقيت تونس( س 19) .وفي ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي للكأس العربية للاواسط لكرة القدم (أقل من 20 سنة) المقررة يوم الأحد .- ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها - س 14 و30: السعودية - اليمن.- ملعب نادي ضمك - س 30ر14 - الأردن - فلسطين.- ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها - س 19 - تونس - الجزائر.- ملعب نادي ضمك - س 19 - مصر - المغربالدور نصف النهائي (يوم الاربعاء 3 جويلية:ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها: الفائز باللقاء رقم 1 - الفائز باللقاء رقم 2ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها: الفائز باللقاء رقم3 - الفائز باللقاء رقم 4 .