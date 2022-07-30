سيقام نهائي بطولة تونس في كرة القدم المصغرة ( ميني فوت) يوم غد الاحد(س 18) باحد ملاعب كرة القدم المصغرة بضاحية بومهل (جنوب تونس العاصمة ) .وسيجمع الدور النهائي للبطولة بين فريقي "رواد ميني فوت " و"نادي كرة القدم بالمسعدين.
وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة قد نظمت بطولة الموسم الجاري 2021-2022 بنظام مرحلتين حيث يختتم السباق من اجل اللقب غدا .وعرفت البطولة موسما استثنائيا باشراف هيئة تسييرية جديدة اعادت الروح لنشاط الجامعة.
وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة قد نظمت بطولة الموسم الجاري 2021-2022 بنظام مرحلتين حيث يختتم السباق من اجل اللقب غدا .وعرفت البطولة موسما استثنائيا باشراف هيئة تسييرية جديدة اعادت الروح لنشاط الجامعة.
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