سيقام نهائي بطولة تونس في كرة القدم المصغرة ( ميني فوت) يوم غد الاحد(س 18) باحد ملاعب كرة القدم المصغرة بضاحية بومهل (جنوب تونس العاصمة ) .وسيجمع الدور النهائي للبطولة بين فريقي "رواد ميني فوت " و"نادي كرة القدم بالمسعدين.

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة قد نظمت بطولة الموسم الجاري 2021-2022 بنظام مرحلتين حيث يختتم السباق من اجل اللقب غدا .وعرفت البطولة موسما استثنائيا باشراف هيئة تسييرية جديدة اعادت الروح لنشاط الجامعة.



