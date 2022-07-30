"رواد ميني فوت " و"نادي كرة القدم بالمسعدين غدا في نهائي بطولة تونس لكرة القدم المصغرة


Publié le Samedi 30 Juillet 2022 - 19:30قراءة: 0 د, 22 ث
      
سيقام نهائي بطولة تونس في كرة القدم المصغرة ( ميني فوت) يوم غد الاحد(س 18) باحد ملاعب كرة القدم المصغرة بضاحية بومهل (جنوب تونس العاصمة ) .وسيجمع الدور النهائي للبطولة بين فريقي "رواد ميني فوت " و"نادي كرة القدم بالمسعدين.
وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة قد نظمت بطولة الموسم الجاري 2021-2022 بنظام مرحلتين حيث يختتم السباق من اجل اللقب غدا .وعرفت البطولة موسما استثنائيا باشراف هيئة تسييرية جديدة اعادت الروح لنشاط الجامعة.

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