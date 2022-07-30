حزب القطب يدعو الى اسقاط مسار 25 جويلية وارساء بديل له


Publié le Samedi 30 Juillet 2022 - 16:16قراءة: 1 د, 28 ث
      
دعا حزب القطب " كل القوى الوطنية و الديمقراطية و التقدمية المعارضة للمشروع الشعبوي والاستبدادي لرئيس الجمهورية إلى توحيد الجهود ورص الصفوف و النضال لاسقاطه و إرساء بديل عنه أساسه السيادة الوطنية و العدالة الإجتماعية في دولة القانون و الحقوق و الحريات".
ووصف حزب القطب (يساري) في بيان له السبت، بأن البلاد " أمام صلاحيات مطلقة لرئيس الدولة تشمل كلا من السلط التنفيذية و التشريعية و تمس حيادية القضاء و استقلاليته" معتبرا أن مسار 25 جويلية "لم يخل من القوة والتعسف على القانون والدستور و كل ما قدمه الشعب التونسي من آلام و تضحيات .


ونبه الى أن خرق القوانين " لم يتوقف طيلة العملية الاستفتائية من قوانين انتخابية و من مبادئ عامة كالصمت الانتخابي واحترام حيادية المؤسسات الوطنية و العمومية أهمها الاعلام العمومي الذي تحول إلى اعلام راع له و لمشروعه و يعمل على تعظيمه و تبييضه مقابل اقصاء كل المعارضين و المعارضات و منعهم من الولوج له للتعبير عن رفضهم ، كما عبث بمال الدولة و أخضعه لأهوائه و مشاريعه عوض الاستثمار في قوت الشعب التونسي و في واقعه المرير ."
وبين أن "الهيئة المستقلة للانتخابات لم تلتزم بأي من مبادئ النزاهة والشفافية ، بل اتسمت باللامهنية و العبثية و تكررت اخطاؤها و تمنعت عن نشر محاضر الانتخابات عن كل مركز اقتراع


وحمل حزب القطب "كل القوى الرجعية منها المنظومة الحاكمة قبل الثورة من تجمع بكل أشكاله والمنظومة الحاكمة بعد الثورة طيلة العشرية الفارطة و على رأسها حركة النهضة و حلفائها ، ما آل اليه الواقع التونسي اليوم من ترذل نتيجة متاجرتهم بالشعب التونسي و آماله …و سرقة ثرواته و بيعه لصندوق النقد الدولي و للقوى الاستعمارية والعميلة ، و هو ما لا يزال قيس سعيد يسير على منواله اليوم بخطى ثابتة بالمضي قدما في مشروعه الاستبدادي و الرجعي الذي سيضرب بالمصالح الحيوية للشعب التونسي و للطبقات الشعبية و الكادحة بالخصوص".
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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 250607

Fathi  (Austria)  |Samedi 30 Juillet 2022 à 17h 35m |           
C ´est un parti de la liste zero virgule...son idee est bonne mais les conditions posees sont ridicules....exlure des partis qui sont presents fortement dans la societe par ce que vous etes communistes croyant que vous detenez la verite....et que les autres sont des integristes et ne disposent d ucun droit.....un peu de modestie svp.....



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