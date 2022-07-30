حزب القطب يدعو الى اسقاط مسار 25 جويلية وارساء بديل له

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دعا حزب القطب " كل القوى الوطنية و الديمقراطية و التقدمية المعارضة للمشروع الشعبوي والاستبدادي لرئيس الجمهورية إلى توحيد الجهود ورص الصفوف و النضال لاسقاطه و إرساء بديل عنه أساسه السيادة الوطنية و العدالة الإجتماعية في دولة القانون و الحقوق و الحريات".ووصف حزب القطب (يساري) في بيان له السبت، بأن البلاد " أمام صلاحيات مطلقة لرئيس الدولة تشمل كلا من السلط التنفيذية و التشريعية و تمس حيادية القضاء و استقلاليته" معتبرا أن مسار 25 جويلية "لم يخل من القوة والتعسف على القانون والدستور و كل ما قدمه الشعب التونسي من آلام و تضحيات .ونبه الى أن خرق القوانين " لم يتوقف طيلة العملية الاستفتائية من قوانين انتخابية و من مبادئ عامة كالصمت الانتخابي واحترام حيادية المؤسسات الوطنية و العمومية أهمها الاعلام العمومي الذي تحول إلى اعلام راع له و لمشروعه و يعمل على تعظيمه و تبييضه مقابل اقصاء كل المعارضين و المعارضات و منعهم من الولوج له للتعبير عن رفضهم ، كما عبث بمال الدولة و أخضعه لأهوائه و مشاريعه عوض الاستثمار في قوت الشعب التونسي و في واقعه المرير ."وبين أن "الهيئة المستقلة للانتخابات لم تلتزم بأي من مبادئ النزاهة والشفافية ، بل اتسمت باللامهنية و العبثية و تكررت اخطاؤها و تمنعت عن نشر محاضر الانتخابات عن كل مركز اقتراعوحمل حزب القطب "كل القوى الرجعية منها المنظومة الحاكمة قبل الثورة من تجمع بكل أشكاله والمنظومة الحاكمة بعد الثورة طيلة العشرية الفارطة و على رأسها حركة النهضة و حلفائها ، ما آل اليه الواقع التونسي اليوم من ترذل نتيجة متاجرتهم بالشعب التونسي و آماله …و سرقة ثرواته و بيعه لصندوق النقد الدولي و للقوى الاستعمارية والعميلة ، و هو ما لا يزال قيس سعيد يسير على منواله اليوم بخطى ثابتة بالمضي قدما في مشروعه الاستبدادي و الرجعي الذي سيضرب بالمصالح الحيوية للشعب التونسي و للطبقات الشعبية و الكادحة بالخصوص".