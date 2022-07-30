اجتماع يبحث إنشاء أكاديمية انس جابر للتنس


Publié le Samedi 30 Juillet 2022 - 15:44قراءة: 0 د, 34 ث
      
بحث اجتماع جمع امس وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بمدرب بطلة التنس العالمية أنس جابر عصام الجلالي ومعدها البدني كريم كمون الصيغ الممكنة لإنشاء أكاديمية لرياضة التنس من طرف البطلة التونسية أنس جابر لمزيد دعم وتطوير اللعبة والعمل على إبراز مواهب الناشئة وتكوين أبطال من الجنسين في رياضة التنس وذلك بالتنسيق مع الاطراف الحكومية المعنية حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الشباب والرياضة..


كما تم خلال الاجتماع التطرق الى إنشاء فضاءات رياضية للعموم بالأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الحدودية لتعميم ممارسة الرياضة للجميع والتشجيع على رفع نسبها خاصة لدى الإناث .وبحث الاجتماع ايضا أهم الإستعدادات التنظيمية لإحتضان تونس الدورة الدولية للتنس البالغ قيمة جوائزها المالية 250 الف دولار خلال شهر أكتوبر 2022 .

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