انتاج الخبز والمنتوجات الغذائية قد يسجّل اضطرابا يوم 11 أوت نتيجة اضراب عن العمل

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قد يسجّل انتاج وتزويد المنتوجات الغذائية والخبز يوم 11 أوت القادم، اظطرابا في تونس بحال عدم التوصل الى اتفاق يقضي بامضاء ملحق تعديلي للزيادة في الأجور لعمال المخابز والمصبرات الغذائية والزيوت وبتجارة الجملة والتفصيل.وأعلن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، أن الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية التابعة له ستنفذ 4 اضرابات في القطاع الخاص يوم 11 أوت المقبل، مشيرا، الى أن عمال الاتفاقيات المشتركة المشمولة بالاضراب ينتمون الى قطاعات المخابز والمصبرات الغذائية وتعليب الزيوت وشبة المصبرات الغذائية والعجين الغذائي والكسكسي وتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل.وأكد القسم في برقية الاضراب التي وجهّها الى وزيري الشؤون الاجتماعية والتجارة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أن قرار الاضراب يأتي نتيجة لعدم توقيع الملحق التعديلي للزيادة في الأجور لسنوات 2022 و2023 و2023 تطبيقا لاتفاق امضي بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف منذ 1 جانفي 2022.وحمّل قسم القطاع الخاص باتحاد الشغل، المسؤولية الى الغرفة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة في رفض الامضاء، داعيا منظوريه الخاضعين للاتفاقيات المشتركة الى تنفيذ الاضراب.