أكثر من 30 مؤسسة تونسية تشارك خلال سبتمبر 2022 في الصالون الدولي للطاقات المتجددة بلوس انجلس (كوناكت)

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تشارك أكثر من 30 مؤسسة ومستثمر من تونس في أهم صالون دولي للطاقات المتجددة بمنطقة اينهايم بلوس انجلس من 19 الى 22 سبتمبر 2022 في ظل تحديات تواجة صناعة الطاقة المتجددة في تونس تتصل بالتشريعات والشراكة مع القطاع العمومي.وقال رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) بصفاقس، طارق بن عياد في تصريح لـ(وات)، ان المشاركة في هذا الصالون تندرج في اطار بعثة اقتصادية تنظمها كوناكت صفاقس الى ولاية كاليفورنيا الامريكية من 17 الى 25 سبتمبر 2022 .ولاحظ بن عياد ان صالون الطاقة المتجددة بلوس انجلس يقدم للشركات والمستثمرين آخر التقنيات في المجال ويعد مناسبة لتشبيك العلاقات مع المؤسسات العالميه والمستثمرين.وأضاف، في سياق متصل، ان الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة لا يزال يشكل تحديا مستقبليا لتونس خاصة في ان المشاريع، التي يتم تنفيذها لا تزال ضعيفة علما وان تونس تخطط لرفع استخدام الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء الى 35 بالمائة بحلول 2030.وأكد ان تونس تتوفر على الكفاءات والقدرات لدفع صناعة الطاقات المتجددة والتي تحتاج فقط إلى تحيين التشريعات اللازمة لادارة القطاع باعتبار ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز تلعب الى حد الآن دور الموزع الاساسي للطاقة.ولفت بن عياد في ذات السياق، إلى حاجة تونس الى تدعيم الاستثمارات والانتاج المتأتي من الطاقات المتجددة من خلال ارساء شراكة قويّة بين القطاعين العمومي والخاص.واشار الى ان المؤسسات التونسية المشاركة في صالون لوس انجلس ستدخل الصالون وقاعات العرض والصالونات الشرفية والندوات دون مقابل بعد ان تكفلت السفارة الأمريكية بتونس بدفع التكاليف.ويدفع المشاركون في صالون الطاقات المتجددة بلوس انجلس، في العادة، مبالغ مالية تتراوح بين 350 دولار و1000 دولار في اليوم وفق بن عياد.وتعد الطاقات المتجددة من اهم القطاعات خلال السنوات المقبلة وستشكل اعتماد الطاقات المتجددة مقياسا بالنسبة للشركات المصدرة قصد في الجوانب المتصلة بالتقليص من التلوث والبصمة الكربونية.وستكشف الشركات التونسية السوق الامريكية بفنتورا من 22 الى 25 سبتمبر 2022 وتنظيم لقاءات ثنائية مع المؤسسات في اطار الشراكة مع غرفة التجارة بفنتورا و اقامة معرض صغير للمنتوجات التونسية والتعريف بالسوق التونسية.وأطلقت تونس في 28 جوان 2022 مشروع " الهيدروجين الاخضر" في محاولة للمشاركة في المجهودات الدولية الهادفة الى انتاج الطاقات المتجددة والحد من ارتفاع درجات الحرارة.وكانت تونس اقترحت في 13 أكتوبر 2021 على المستثمرين المشاركين في الصالون الدولي لتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات البيئة "بوليتاك" 2021، المنتظم بمدينة ليون الفرنسية مشاريع إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة بقيمة 3 مليار أورو اي ما يقارب 10 مليار دينار.