وزير الصحة يشدد على أهمية مواصلة المتابعة الصحية للحجيج العائدين من البقاع المقدسة

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أكّد وزير الصحّة علي مرابط، الجمعة، خلال إشرافه على الاجتماع الدّوري لمتابعة الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 على الصعيدين الوطني والعالمي، أهميّة مواصلة المتابعة الصحّية للحجيج العائدين من البقاع المقدّسة.وقام الحاضرون بتقييم المؤشرات الوبائيّة التّي شهدت في الأيّام الأخيرة تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ونسب الإقامة بالمستشفيات بأغلب ولايات الجمهوريّة.كما تمّ التطرّق خلال هذا اللقاء إلى توفّر المخزون الاستراتيجي من الأوكسجين والتحاليل والتلاقيح ضدّ كوفيد-19.وكانت تونس استقبلت أولى رحلات عودة الحجيج التونسين من البقاع المقدسة منذ قرابة أسبوعين مع توصية اللجنة العلمية لمجابهة كورونا بإلتزام الحجيج العائدين بحجر صحي لمدة سبعة أيام.