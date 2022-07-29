وزير التعليم العالي: اكثر من 20 مليون محاولة اختراق لمركز الخوارزمي للحساب الالي سنة 2022 اغلبها يوم 25 جويلية

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أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، اليوم الجمعة بمنوبة، ان الوزارة ستعمل على تزويد مركز الخوارزمي للحساب الالي بالمركب الجامعي بمنوبة، بمزيد التجهيزات والضروريات التي تدعم حماية المنظومة والسلامة المعلوماتية.وبيّن خلال مواكبته عملية للتوجيه الجامعي، ان المركز تعرض خلال سنة 2022 لمحاولات اختراق وهجمات سيبرانية استهدفت التطبيقات والخوادم، تجاوزعددها ال20 مليون محاولة، وكانت هذه السنة اغلبها يوم 25 جويلية،الموافق ليوم الاستفتاء استهدفت موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tnواشار الى انه تم التصدي لهذه المحاولات وتجنب اي تاثير على المنظومة الرقمية للمركز الذي سينطلق يوم الأحد 31 جويلية في ارسال الارساليات القصييرة المتعلقة بنتائج الدورة الرئيسية من التوجيه الجامعي، والتي ستنشر على موقع التوجيه يوم الاثنين 01 اوت القادم.وأكد الوزير في تصريح اعلامي ان جديد التوجيه الجامعي لهذه السنة، هو حذف الاجازات التي لا تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، بعد تقييمها ومراجعة مدى ملائمتها مع متطلبات سوق الشغل، واحداث 3 جامعات جديدة في كل من منوبة والكاف وقابس في مجالات الهندسة والدراسات التكنولوجية باعتبارها اختصاصات ذات افاق واعدة جدا حسب تقديره.واطلع الوزير، بالمناسبة، على مختلف خدمات المركز لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وخاصة منها تأمين التطبيقات الوطنية ومواكبة التطوّرات التكنولوجية داعيا الى الإسراع في استكمال المشاريع التي هي بطور الانجاز، وخاصة المتعلّقة منها بالتحوّل الرقمي على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي ومن بينها تركيز نظام تصرّف في المنظومات الاعلامية حسب معيار ISO27001 و هي الأولى من نوعها في الوسط الجامعي.هذا اضافة الى مشروع تركيز نظام المعلومات للتعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع اقتناء و تركيز السحاب الرقمي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع اعتماد الطاقة المتجدّدة لترشيد الاستهلاك الطاقي بالمركز.وتشمل عملية التوجيه الجامعي لهذ السنة ، 68,575 الف طالب وطالبة، وفق تصريح المديرة العامّة لمركز الحساب الخوارزمي سوسن كريشان، لوات، اذ انطلقت الدورة الرئيسية، من 22 جويلية الى 26 جويلية ، وستعلن عن نتائجها الاحد.وستنطلق الدورة النهائية بعد وضع دليل طاقة الاستيعاب المتبقية بالنسبة للدورة النهائية من 01 الى 03 اوت التي سيعلن عن نتائجها يوم 06 أوت 2022 .