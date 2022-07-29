تكوين لجنة فنية لتفقد الملاعب وجاهزيتها لتقنية "الفار" بالنسبة للموسم الرياضي 2022-2023


Publié le Vendredi 29 Juillet 2022 - 20:05 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تكوين لجنة فنية تضم عواز الطرابلسي وياسين حروش ومحمد المؤدب للقيام بزيارات ميدانية للنظر في مختلف الملاعب القادرة على احتضان المقابلات بتقنية "الفار" وأهم النقائص التي تشهدها الملاعب الاخرى وبحث سبل تلافيها في آجال معقولة.
كما تقرر بعد الاجتماع الذي جمع بين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء والمدير الوطني للتحكيم عواز الطرابلسي الانطلاق في الاجراءات الادارية لخلاص الحكام بمبلغ جملي قدره مليون دينار.

ومن جهة اخرى، تم التاكيد على ضرورة أن يمد كل رئيس لجنة من لجان الادارة الوطنية للتحكيم وكل رئيس لجنة جهوية تقرير عمل الموسم الماضي مع ملاحظة المدير الوطني للتحكيم مرفقة مع كل تقرير في أجل أقصاه 15 يوما الى جانب تقديم اقتراح في تركيبة مختلف اللجان المركزية والجهوية للادارة الوطنية للتحكيم بالنسبة للموسم القادم وعرضها على أنظار المكتب الجامعي.



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