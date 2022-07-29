استعدادا لندوة تيكاد8 : انطلاق ملتقى مدينة الثقافة للنحت على الرخام

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انطلقت بعد ظهر اليوم الجمعة بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة فعاليات الدورة الأولى لملتقى مدينة الثقافة الدولي للنحت على الرخام الذي ينظمه مسرح أوبرا تونس إلى غاية يوم 9 أوت المقبل.ويندرج تنظيم هذه التظاهرة في إطار استعداد بلادنا لاحتضان ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا "TICAD 08" . وقد أعطت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي إشارة انطلاق هذا الملتقى بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لتنظيم هذا الحدث في تونس المنصف ساسي.ويشارك في هذه الدورة التأسيسية مجموعة من الفنانين التونسيين والأجانب من بينهم بالخصوص عبد العزيز كريد وأيمن بومنجل وبيرم العوني وخالد فقي وحمدة بن سالم ومحرز اللوز ومحمد بوعزيز ومحمد سحنون ومراد بريكة وسيف بن حماد (تونس) وحسين علي جبّار من العراق وإياد صبّاح من فلسطين وهيروشي ميوشي من اليابان وخالد عبد الله مرغاني من السودان ورولان هوفت من ألمانيا وصلاح الدين أحمد محمد حماد من مصر وطاهر هدهود من الجزائر.واطّلعت الوزيرة بالمناسبة على استعدادات الفنانين التشكيليين المشاركين، وأكّدت في تصريح إعلامي على أن مثل هذه التظاهرات تعكس التوجه الاستراتيجي للوزارة القائم على إبراز الصناعات الثقافية على اعتبار أن الفن يخلق الثروة وهو آلية فاعلة لدفع التشغيل.وأشارت الى دور هذا الملتقى في تثمين مكانة الفنان التونسي مع الانفتاح على الآخر، معتبرة أن ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا "TICAD 08" فرصة جيدة ومهمة للدفع بالاقتصاد الثقافي.وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن هذه التظاهرة تمثل فرصة لإنجاز مجموعة من الأعمال الفنية للنحت على الرخام في ورشات للعموم تنجز على عين المكان بمدينة الثقافة، و ذلك في إطار الأنشطة الموازية استعدادا لاحتضان تونس لندوة طوكيو الدولية للتنمية بافريقيا "TICAD 08" أواخر شهر أوت 2022.