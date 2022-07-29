انطلاق التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة للحصول على نتائج التوجيه الجامعي للناجحين في بكالوريا 2022


Publié le Vendredi 29 Juillet 2022 - 19:36 قراءة: 0 د, 28 ث
      
انطلق اليوم الجمعة، التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج التوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2022 على أن يتلقوا النتيجة يوم الأحد المقبل، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .


ويمكن للراغبين في الحصول على نتائج التوجيه الجامعي عبر الإساليات القصيرة، توجيه إرسالية قصيرة تتضمن النص التالي: "or" ثم "فراغ" ثم "رقم البكالوريا" إلى الرقم 85000.

وسيتم الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة يوم الأحد 31 جويلية 2022، فيما سيتم نشرها على موقع التوجيه الجامعي يوم الإثنين 1 أوت 2022.



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