رئيس الدولة يعبر في لقائه بوزير الخارجية عن رفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني


Publié le Vendredi 29 Juillet 2022 - 16:46 قراءة: 1 د, 5 ث
      
شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه اليوم الجمعة بقصر قرطاح، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، على استقلال القرار الوطني، ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، مؤكدا ان تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتها واستقلالها فوق كل اعتبار.


وذكّر سعيّد في هذا الإطار، بأن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي، مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد أن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الإستقلال والكرامة الوطنية، وأن الدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول، كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي.


يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية الامريكي أنطوني بلينكن، دعا في بيان له نشرته سفارة الولايات المتحدة الامريكية في تونس على موقعها أمس الخميس، الى الاسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور.
..



واعتبر بلينكن، أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معبرا عن انشغال بلاده من أن الدستور الجديد "يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، على حد تعبيره.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250560



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الجمعة 29 جويلية 2022 | 30 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:11 19:31 16:15 12:33 05:22 03:40
Babnet
34°
 Babnet36° Babnet % 43 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2636°-2835°-2635°-2633°-26
  • Avoirs en devises
    23717,1

  • (28 juil)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,20817 DT        1$ =3,16300 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juil)   656,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   