سوسة: حادث مرور يسفر عن وفاة شخصين واصابة 8 اخرين

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اسفر حادث مرور جد صباح اليوم الجمعة على مستوى محطة الاستخلاص هرقلة في اتجاه تونس، عن وفاة شخصين وتعرض 8 اخرين الى اصابات متفاوتة الخطورةوتمثلت صورة الحادث، وفق ما اكده رئيس فرقة الحماية المدنية بالقنطاوي كمال العباري ل"وات" في اصطدام شاحنة ثقيلة بسيارة نقل "لواج" كانت رابضة على حافة الطريق، وهو ما أسفر عن وفاة سائق سيارة اللواج واحد الركاب على عين المكانوتم نقل بقية الركاب الذين تعرضوا لاصابات متفاوتة الخطورة الى المستشفيين الجامعيين سهلول وحشاد لتلقي الاسعافات الضروريةم وفق نفس المصدر.وكان صاحب سيارة ال"لواج" القادمة من تونس في اتجاه سوسة قد ركن سيارته على حافة الطريق لتفقّد محرك السيارة ليتفاجأ بشاحنة ثقيلة تصطدم بسيارته من الخلف