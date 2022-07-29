مدينة العلوم: حطام الصاروخ الخارج عن السيطرة التابع لمحطة الفضاء الصينية سيسقط في أحد المحيطات بعد دخوله الغلاف الجوي الأحد المقبل

..





ينتظر سقوط حطام الصاروخ March Long 5B الخارج عن السيطرة إثر إتمام مهمة إطلاق الوحدة الثانية Wentian لمحطة الفضاء الصينية الجديدة بنجاح الأحد الماضي، بعد دخول الغلاف الجوي يوم الأحد 31 جويلية الجاري، في أحد المحيطات وسيمرّ بالقارات الإفريقية والآسيوية وجنوب القارة الأمريكية، حسب ما أفادت به رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم بتونس، سارة السنوسي.وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الجزء المتبقي من الصّاروخ العائد بعد فقدان السيطرة عليه، الذي يتراوح وزنه بين 20 الى 25 طنا، سيدخل الغلاف الجوي على الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت تونس مع توقعات بفارق 22 ساعة، مبينة أن السرعة الكبيرة التي سيدخل بها الغلاف الجوي ستولّد نوعا من الاحتكاك سيؤدي إلى تفتت جزء كبير منه وسيسقط 20 بالمائة من وزنه.ولفتت إلى أن توقعات بسقوط جزء من الصارخ في المناطق السكنية لا يتجاوز 1 بالمائة، مضيفة أن أجزاء المحيطات التي من المتوقع أن يسقط فيها جزء الصاروخ متواجدة بين خطي العرض 41° شمال خط الإستواء و41° جنوب خط الإستواء حيث تقع القارات المذكورة (القارة الافريقية والاسيوية وجنوب القارة الامريكية)ويذكر أن البلاد التونسية تقع بين خطي العرض 30° و14 دقيقة، و 37° و 13 دقيقة شمال خط الاستواء وبين خطي الطول 7° و32 دقيقة و 11° و36 دقيقة شرق خط غرينيتش.وللاشارة فقد ركزت الصين محطتها الفضائية الجديدة في أفريل 2021 وأطلقت في سنة 2020 تجربة لنفس الصاروخ سقط حطامه في الساحل غرب افريقيا وفي 8 ماي 2021 سقط جزء من الصاروخ الحامل للوحدة الأولى، التي كللت بنجاح، في المحيط الهندي.