الترجي الرياضي التونسي يتعاقد مع اربعة لاعبين

أعلن الترجي الرياضي التونسي رسميا التعاقد مع 4 لاعبين جدد لتدعيم فريق أكابر كرة القدم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2022 - 2023

وأوضح الترجي الرياضي على صفحته الرسمية أنّ المهاجم الجزائري رياض بن عياد صاحب الـ 26 سنة أمضى مع الأحمر والأصفر على عقد يمتد لثلاث سنوات، فيما أمضى اللاعب عزيز فلاح صاحب ال20ـ سنة على عقد لمدة 5 سنوات، والظهير الأيمن محمد بن علي صاحب الـ 27 عاما على عقد لمدة سنتين، والمدافع المحوري حسام دقدوق ( 24 عاما ) على عقد لمدة 3 سنوات.



