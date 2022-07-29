متابعة للوضع الوبائي بالجهات : الجمعة 29 جويلية

سيدي بوزيد: تسجيل حالة وفاة و67 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 256 حالة شفاء

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قابس: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد اليوم الجمعة، انه تم تسجيل حالة وفاة و67 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و256 حالة شفاء ليبلغ العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس 45447 منها 1076 حالة وفاة و44269 حالة شفاء.وتم اليوم رفع 153 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم تحليلها منذ انتشار فيروس "كورونا" 146974عينة.ومن جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم الخميس، حوالي 217259 شخصا، وفق المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19" رفيق نصيبي.وأشار نصيبي في تصريح ل(وات) إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا"بالجهة بلغ حوالي 121374 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18626 شخصا والجرعة الرابعة 791 شخصا، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 227 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" قد بلغ 261073 شخصا حسب آخر تحيين.أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الجمعة، عن تسجيل 80 اصابة جديدة بـ"كوفيد 19" تتوزع الى 41 اصابة بمارث، و25 بقابس الجنوبية، و11 بمطماطة الجديدة، و3 إصابات بقابس المدينة، وذلك من مجموع 198 عيّنة تحليل.وبموجب الإصابات الجديدة، يبلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس "كورونا" في ولاية قابس 31 ألفا و780 مصابا تجاوز 31 ألفا و103 مصابين منهم مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما تعدّ الجهة حاليا 677 حالة نشيطة تتوزع الى 292 حالة بقابس الجنوبية، و145 بمارث، و114 بوذرف، و53 بمطماطة الجديدة، و31 بالمطوية، و24 بقابس المدينة، و7 حالات بقابس الغربية، و5 بمنزل الحبيب، وحالتين بكل من الحامة وغنوش ومطماطة.هذا ويبلغ عدد المرضى الذين يقيمون حاليا بأقسام "كوفيد 19" بمستشفيات الجهة، 13 مريضا، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 169 اصابة لكل 100 الف ساكن.