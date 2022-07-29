بنزرت: تجميع حوالي 1.4 مليون قنطار خلال موسم الحصاد

تم خلال موسم الحصاد الجاري تجميع حوالي 1.4 مليون قنطار بولاية بنزرت، منها اكثر من 144 الف قنطار بذور اكثار، وفق المندوب الجهوي للفلاحة الحبيب مرابط .وبين مرابط ان النسبة العامة لتجميع الحبوب بلغت 53 بالمائة، حيث تم تجميع حوالي 1.2 مليون قنطار قمح صلب واكثر من 63 الف قنطار قمح لين وحوالي 3400 قنطار شعير واكثر من 124 الف قنطار تريتيكال، ولاحظ انه لم يقع تجميع كميات الشعير والتريتيكال بمراكز التجميع، وان كميات كبيرة من الحبوب بقيت لدى الفلاحين كبذور ذاتية نظرا لارتفاع اسعار البذور .يشار الى ان موسم الحصاد بالجهة كان انطلق منذ يوم8 جوان الفارط وتم خلاله بذر 95 الف هكتار من الحبوب منها 77 الف هكتار قمح صلب، و6 الاف هكتار قمح لين، و10 الاف هكتار شعير والفي هكتار تريتيكال، كما تم توفير اللوازم الفلاحية ومنها تل الربط بتوفير 1100 طن و324 الة حصاد وتهيئة 28 مركز تجميع منها مركزين جديدين بطاقة خزن تعادل 1،350 مليون قنطاروتم وفق الإجراءات الوطنية المعلنة، الترفيع في سعر قبول القنطار الواحد من القمح الصلب والترفيع فيه من 87 دينارا الى 130 دينارا والقمح اللين من 67 دينارا الى 100 دينار والشعير والتريتيكال من 56 دينارا الى 80 دينارا ، وايضا تمكين اكثر من 717 فلاحا من قروض موسمية مخصصة للغرض تعادل 16 مليون دينار مخصصة للموسم.