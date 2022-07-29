مركز الفنون الدرامية والركحية ببنزرت يكشف عن "كنزه الثمين" لرواد مهرجان بنزرت الدولي

..





استقبل ليلة أمس فضاء مسرح المرحوم عبد الحفيظ بن عيسى ببنزرت المدينة جمهورا "ملائكيا" من الأطفال واليافعين مصحوبين بأوليائهم، لاكتشاف "الكنز الثمين" في سهرة الطفل التي دأب على برمجتها مهرجان بنزرت الدولي في الدورات السابقة وحافظ على هذا التقليد القائمون على الدورة 39 برئاسة أحمد الطريفي.سهرة اجتمعت فيها كل مقومات النجاح فنيا وجماهيريا وتنظيميا وأيضا تربويا وتثقيفيا وتوعويا، وذلك من خلال عرض أول إنتاج لمركز الفنون الدرامية والركحية بقيادة مديرته جليلة التليلي، وهو عمل مسرحي موجه للأطفال بعنوان "الكنز الثمين"، حضره أيضا عدد من الأطفال من الاتحاد الجهوي للمكفوفين ببنزرت."الكنز الثمين" عمل مسرحي من إخراج طارق الوسلاتي، عن نص للباحث الجامعي والكاتب المسرحي زهير بن تردايت. وتقاسم أدوار هذا العمل كل من الممثل لطفي التركي وكمال الكعبي و طارق الوسلاتي و حسن الأشهب و أنيس الخشيمي.في عرض باللغة العربية، حمل بين ثناياه وفصوله المسرحية بأسلوب فني وابداعي وبيداغوجي سلس موجه للصغار كما الكبار، بعيدا عن لغة الوعض والارشاد الفوقي، رسالة هامة وهي ضرورة الانتباه واليقظة الجماعية من الطفل الى الولي فالمعلم والمسؤول والمجتمع المدني، بشأن خطورة الإدمان على الالعاب الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والدعوة للعودة للكتاب من جديد باعتباره خير ونيس وأفضل وسيلة واقعية للمعرفة والتعلم والحياة .رسائل نجح كل من المبدعين لطفي التركي و كمال الكعبي و طارق الوسلاتي و حسن الأشهب و أنيس الخشيمي، في تمريرها للحضور صغارا وكبارا، بأداء ركحي ارتقى للامتياز على مستوى الحركة على خشبة المسرح واللغة العربية السلسلة، والمطعمة بمفردات من اللهجة الدارجة او العبارات الفرنسية الشائع استعمالها، وأيضا الاغاني الراقصة التي اداها فاروق السلاوي ، وذلك في تناغم مع محيط اخراجي وتقني بسيط في ظاهره عميق المعاني في اهدافه التربوية والتوعوية من اجل تحفيز الاطفال على الاهتمام بالكتاب والافلات ما امكن من "قبضة" الالعاب الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المضرة .فكانت سهرة إمتاع ومؤانسة للأطفال أولا وللأولياء خاصة وقد أعربوا عن سعادتهم لسعادة أبنائهم في ليلة " الكنز الثمين" .وسيكون لجمهور الدورة 39 من مهرجان بنزرت الدولي موعد في سهرة غد السبت مع عرض للموسيقى الصوفية، لطالما لقي تفاعلا كل سنة مع جمهور مهرجان بنزرت وهو عرض "الزيارة" لسامي اللجمي.