المنستير: فقرات متنوعة في مهرجان مصيف الكتاب بخنيس

انطلق مساء أمس بالملعب البلدي بخنيس بولاية المنستير مهرجان مصيف الكتاب بعرض تنشيطي، ويتواصل المصيف الذي تنظمه المكتبة العمومية بخنيس إلى غاية غرة أوت المقبل بالشراكة مع الغرفة الفتية العالمية بخنيس والفرع المحلي للكشافة التونسية وأكاديمية وروضة خاصة وفق ما أفادت وات أمنية المكتبة العمومية بخنيس سامية بوغمورة.وواكب الأطفال وعدد من الأولياء أمس العرض التنشيطي الذي تلاه تنظيم ورشة "قصتي منبع إلهامي" والتي وقع خلالها صنع مجسم برج مستوحى من أحداث قصة "ربانزل"، وورشة الكتاب العملاق لأروع القصص العالمية بعنوان " أبطال قصصي قدوتي وخير صحبتي" ووقع اختيار قصص "بينوكيو"، و"عروس البحر"، و"علاء الدّين والمصباح السحري"، و"فلة والاقزام السبعة" وهي قصص قرأها الأطفال وتولي بعضهم تلخيصها.وتتواصل مساء اليوم فقرات مصيف الكتاب بالملعب البلدي بداية من الساعة الخامسة مساء مع تنشيط وألعاب بتأطير الكشافة التونسية بخنيس، وورشات "بأناملي أصنع لعبتي"، و"الفرشاة والألوان"، و"البراعة اليدوية" وهي بعنوان طفلي يبدع.ويختتم المصيف يوم 1 أوت 2022 في أرجاء منزل عتيق بالمدينة مع فقرة "كنوز عزيزي" للحكويات هدى شعبان ولطيفة اللبان وسارة السافي، وفقرة "تشنشينات" وهي التسمية الشعبية للألغاز وأمثال شعبية تتخللها مراوحات موسيقية تراثية ومعرض لإنتاجات مختلف الورشات.وتسعى المكتبة العمومية بخنيس عبر هذا المصيف إلى الخروج بالكتاب من فضاء المكتبة العمومية إلى فضاءات أخرى مفتوحة أو معالم آثرية قصد الترغيب في المطالعة وهي تظاهرة تستهدف مختلف الشرائح العمرية حسب أمينة المكتبة العمومية.