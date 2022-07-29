ربع نهائي كأس التحدي لكرة الطائرة: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره التشيكي 3 - 1


Publié le Vendredi 29 Juillet 2022 - 11:02 قراءة: 0 د, 31 ث
      
انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة أكابر، صباح اليوم الجمعة ، أمام منتخب التشيك بنتيجة 3 - 1 في لقاء الدور ربع النهائي لكأس التحدي الجارية في كوريا الجنوبية.
وجاءت تفاصيل الأشواط بواقع 16 - 25 ، 25 - 17 ، 26 - 28 ، 16 - 25.


وبهذه النتيجة يكون المنتخب الوطني التونسي قد أنهى البطولة في المركز السادس، فيما يلتقي منتخب التشيك غدا السبت في الدور نصف النهائي منتخب كوبا.وسيجمع الدور نصف النهائي الثاني بين منتخبي كوريا الجنوبية و تركيا.
يذكر أنّ كأس التحدي في نسختها الثالثة تشارك فيها 8 منتخبات هي: تونس وكوريا الجنوبية و أستراليا، وكوبا والشيلي وقطروتركيا والتشيك.

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